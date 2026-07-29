Vozinha ficha por Colo Colo y da el salto económico de su carrera

Después de su espectacular Copa del Mundo, el arquero de la selección de Cano Verde, Vozinha, tuvo múltiples ofertas de clubes internacionales, hasta se majeo una del inter-Miami donde milita el argentino Messi. Pero al final se terminó concretando una en el futbol chileno.

El nuevo destino del arquero será Colo Colo, uno de los equipos grandes del futbol chileno. Josimar José Évora Dias, Vozinha, se convirtió en el mayor movimiento y repercusión mediática en el fútbol chileno para esta temporada.

“El heroico portero, de 40 años, tiene un foco global bajo la nueva medida de la viralidad, luego de hacerse famoso con sus actuaciones en la Copa del Mundo Norteamerica-2026, con la que se ganó casi 30 millones de seguidores en Instagram”, destacaron medios chilenos.

El jugador llega libre tras culminar su vínculo con su antiguo Club Chaves, de la segunda división de Portugal. Hay que destacar que su carrera incluye equipos modestos como: Progresso do Sambizanga (Angola), Zimbru (Moldavia), Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Chipre) o el AS Trencin (Eslovaquia).

Colo Colo será el mayor salto económico de su carrera. Tras ganar cerca de 10 mil dólares en Portugal, Vozinha recibirá en Chile cerca de 25 mil dólares, según la prensa chilena, su contrato será de seis meses con opción de extenderlo un año más.

Su valorización en el mercado deportivo también creció, según registros especializados de transferencias, llegó a Gil Vicente tasado en 350 mil euros en 2016 y la cifra fue descendiendo hasta los 50 mil durante su paso por Chaves. Su actuación en el Mundial revirtió la tendencia y aterriza en Chile con una valoración cercana a los 500 mil euros.