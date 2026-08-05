Estas fueron las claves de la victoria del Real Estelí ante Antigua en Copa C.A.

El campeón nacional Real Estelí, consiguió un triunfo importante en la Copa Centroamericana al derrotar de visitante 2-0 a Antigua de Guatemala. Los nicas debutaron con el pie derecho en esta cuarta edición del campeonato.

El Real Estelí FC consiguió un enorme triunfo en suelo chapín

Aquí les dejamos lo que dijeron los principales protagonistas en el triunfo pinolero:

“Estamos muy feliz por el equipo y la gente que apoya al equipo, fue un planteamiento muy interesante, toco sufrir, pero terminamos ganando, el equipo batallo bastante. Fue un partido muy físico y ahora a jugar en casa ante Alianza de El Salvador la otra semana”, dijo el uruguayo Adrián Colombino.

“Le queremos agradecer a la gente que viajo desde Estelí, sacamos el resultado y no permitimos goles, muy contentos, La clave fue la disposición de todo el equipo para estar ordenados en todos los aspectos” recalco el argentino Ignacio Artola.

“Tácticamente estuvimos muy bien, la cancha estaba un poco pesada, ellos (Antigua de Guatemala) nos presionó y eso lo aprovechamos porque nos dejaron espacios para el contragolpe. El triunfo fue muy meritorio y más aún cuando es de visita”, menciono el pinolero Juan Barrera.

“Es un triunfo de mucho valor, ante un rival muy complicado, los cambios fueron muy importantes en el desarrollo del equipo. Todos los jugadores estábamos motivados para cumplir el objetivo que era ganar. El juego fue muy físico, pasamos mucho tiempo atrás y ellos dominaron el partido, aprovechamos las que tuvimos y esa fue la diferencia”, nos dijo Byron Bonilla

El Tren la próxima semana (martes 11 de agosto) recibe en el estadio Independencia de la ciudad de Estelí a Alianza de El Salvador, posteriormente (18 agosto) recibe a Herediano de Costa Rica y cierra la fase de grupos en Honduras ante Marathón el próximo 26 de agosto.