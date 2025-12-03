Ronald Medrano brilla con su segundo triunfo en México
El lanzador rivense Ronald Medrano, obtuvo su segundo triunfo en la Liga Mexicana de béisbol, en la victoria de su equipo los Charros de Jalisco 5-3 sobre los Venados de Mazatlán.
Medrano laboró cinco episodios, permitió una carreras, permitió cuatro hits, regaló tres bases por bolas y ponchó a tres rivales, su efectividad quedó en 4.83.
En lo que va de la Liga Mexicana, Ronald Medrano, suma 24 ponches y solo ha permitido tres cuadrangulares en la temporada, además tiene dos victorias y dos derrotas.