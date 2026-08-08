INE se corona campeón por tercera ocasión del campeonato del torneo de softbol

El Instituto Nicaragüense de Deportes (INE) se impuso en una reñida serie final y conquistó el primer lugar del torneo de softbol, en una jornada que reunió a trabajadores de diferentes instituciones del Estado.

En la competencia participaron 8 equipos, entre ellos representantes de Medicina Legal, Asamblea Nacional y Auxilio Judicial, reuniendo a más de 200 trabajadores, además de 17 técnicos que estuvieron al frente de la organización y desarrollo de los encuentros.

La gran final tuvo como protagonistas al Instituto Nicaragüense de Deportes (INE) y al equipo del Hospital La Mascota, en una serie pactada a ganar 4 de 7 partidos.

El INE llegó a este decisivo encuentro con ventaja de 3 juegos a 2, buscando cerrar la serie y quedarse con el campeonato.

Óscar Danilo Rugama, integrante del equipo de softbol del INE, destacó el entusiasmo y la entrega de los jugadores durante toda la competencia, resaltando que el torneo permitió fortalecer la convivencia, el compañerismo y la práctica deportiva entre trabajadores de las instituciones participantes.

Durante la jornada también se realizó la premiación de los principales líderes individuales del torneo, reconociendo a los jugadores que sobresalieron en diferentes departamentos ofensivos y de pitcheo, entre ellos el líder de ponches, líder en efectividad, líder en jonrones, campeón bate y líder en carreras empujadas.

El torneo se convirtió en una verdadera fiesta deportiva, donde los equipos demostraron disciplina, esfuerzo y pasión por el softbol, promoviendo además los espacios de recreación y actividad física entre los trabajadores.

El INE levantó el trofeo de campeón por tercera ocasión consecutiva, mientras los participantes recibieron el reconocimiento por su destacada actuación en esta competencia que reunió a trabajadores de distintas instituciones.