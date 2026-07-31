Tercer triunfo de la temporada para Jonathan Loaisiga
Jonathan Loaisiga, el Sobrino de Tu Nueva Radio Ya, logró su tercera victoria de la temporada en el juego en que su equipo, los Diamondbacks de Ariona, vencieron 4 carreras a 1 a los Guardianes de Cleveland.
Jonathan lanzó el séptimo episodio. No permitió ni carreras ni hits y solo dio un boleto mientras ponchó a un bateador.
El primer bateador que enfrentó fue Travis Bazzana y no dominó de segunda a primera. Austin Hedges fue retirado por la vía de los Strikes, y luego de darle boleto a Steven Kwan, Angel Martínez fue retirado en elevado al Jardín Izquierdo.
Con el inning sin carrera y su triunfo 3 de la campaña, Jonathan dejó su efectividad en 2.51 y se perfila para grandes cosas con el equipo de Arizona, contendor en la división Oeste de la Liga Nacional.