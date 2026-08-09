Pomares arranca segunda ronda con partidos de nueve entradas
La Segunda Ronda del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares, inicia este martes con el retorno de los partidos de nueve entradas en el torneo.
El martes a las 12 del mediodía se enfrentan Caribe Sur ante Carazo, en Jinotepe; a las cinco de la tarde en Juigalpa los Toros de Chontales se enfrentan al Frente Sur, Rivas.
La Maquinaria Roja de los Dantos juegan de visitante ante Estelí; Chinandega viaja a Ocotal para medirse a los Guerreros de Nueva Segovia, ambos juegos a las cinco de la tarde.
Por su parte en Granada, los Tiburones reciben a los Indios Flecheros de Matagalpa y los Indios del Bóer en Tipitapa se midena a las Fieras del San Fernando en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya a las cinco de la tarde.
El miércoles continúan las mismas series y únicamente cambian de sede en la segunda vuelta del Pomares, donde participan los mejores 12 equipos del torneo.