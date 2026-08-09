Autoridades reciben a la selección de béisbol tras ganar medalla de plata

El Compañero Maurice Ortega Murillo, delegado de la Copresidencia para Asuntos Deportivos; fue el encargado de darle la bienvenida a la selección de béisbol de Nicaragua, tras su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

El acto de bienvenida, fue la noche de este sábado en el Salón Diplomático, del Aeropuerto Internacional Augusto C Sandino, de Managua.

«Celebramos esta medalla y en nombre del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, extendemos ese saludo de felicitación por el éxito obtenido en el torneo» dijo el compañero Maurice.

También en el acto estuvo presente el presidente de FENIBA compañero Nemesio Porras.

La selección de béisbol de Nicaragua recientemente ganó la medalla de plata en la disciplina del béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

«Los felicitamos a todos ustedes muchachos, gracias por entregarse y dar lo mejor de ustedes en cada partido, queremos expresar que desde FENIBA, seguiremos trabajando para mejorar el deporte y en los próximos días, presentaremos un plan de los siguientes cuatro años para mejorar el béisbol» dijo Nemesio.

El próximo torneo de la selección de béisbol de Nicaragua será el clasificatorio al Premier 12 a finales de año.