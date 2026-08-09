Ronald Medrano cierra temporada en México tras eliminación de Rieleros

La temporada 2026 llegó a su final para el lanzador nicaragüense Ronald Medrano, luego de que los Rieleros de Aguascalientes quedaran eliminados de la ronda de playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol.

El pinolero cerró así su tercer año en la Liga Mexicana de Béisbol, acumulando 17 aperturas y un total de 84.2 innings trabajados durante la campaña.

Medrano terminó con récord de 3 victorias y 8 derrotas, además de una efectividady de 5.85.

Con la eliminación de Aguascalientes, el derecho nicaragüense pone punto final a su participación en la temporada 2026 del béisbol mexicano.

Medrano podría jugar con los Dantos en la segunda ronda del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares.