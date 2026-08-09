¿Ronald Medrano a los Dantos?

Han crecido las expectativas por la posibilidad de ver al nicaragüense Ronald Medrano con los Dantos en la 2da ronde del Pomares.

El derecho Ronald Medrano

Medrano y los Rieleros de Aguascalientes quedaron eliminados de la ronda de playoffs en México y de ahi nace la posibilidad que el nicaragüense se una a los Dantos en el Pomares.

Esta temporada no fue buena para el pinolero, solamente gano tres juegos y perdio ocho, durante 84.2 innings tuvo efectividad de 5.85 en 17 aperturas en la liga mexicana.

Seria una enorme inyeccion en el cuerpo de.lanzadores del team capitalino, que ha sufrido las salidas de Angel Obando (AA con Azulejos de Toronto) y Carlos Teller. Ademas la inconsistencia de su staff por lesion, Milton Quintana. Jorge Bucardo, entre otros.

La segunda ronda del torneo arranca este martes 12 de agosto y los Dantos chocaran ante Esteli.