Jonathan Loáisiga poncha a Otani

El lanzador nicaragüense Jonathan Loáisiga volvió a subir al montículo este sábado con los Arizona Diamondbacks, entrando como relevista en la parte alta del octavo episodio frente a los Los Angeles Dodgers.

Loáisiga trabajó un inning en el que permitió tres imparables y una carrera limpia, esta última producto de un cuadrangular conectado por Kyle Tucker.

El derecho nicaragüense también consiguió dos ponches, incluyendo a dos de los bateadores más peligrosos de la alineación de Los Ángeles: Shohei Ohtani y Andy Pages.

Tras su actuación, el nica dejó su efectividad en 2.85

El encuentro terminó posteriormente con triunfo de los Dodgers por 2-1 en 10 entradas, con Ohtani produciendo la carrera de la victoria.