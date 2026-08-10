Bóer debuta en segunda fase del Pomares ante Las Fieras del San Fernando

Los Indios del Bóer están listos para debutar en la segunda fase del Pomares 2026. La Tribu saltará al terreno de juego mañana martes a las 5 de la tarde, y el oponente será el peligroso equipo: Las Fieras del San Fernando.

Renato Morales, artillero de las Fieras del San Fernando

En la primera fase de la Liga, Bóer y Masaya finalizaron con empate a 2 victorias. Es por ello que los duelos de martes y miércoles se esperan revestido de mucha emoción sobre el terreno.

El martes el desafío será en el Estadio Ernesto “Capellán” Vilchez de Tipitapa y el miércoles a las 5:00 pm se jugará en el Estadio Roberto Clemente de Masaya.

Las otras Series serán: Dantos contra Estelí, Matagalpa ante Granada, Costa Caribe Sur vs Carazo, Chinandega ante Nueva Segovia y el equipo del Frente Sur Rivas contra los Toros de Chontales.

Tu Nueva Radio Ya estará transmitiendo la Serie de los Indios del Bóer vs Masaya, para todos los amantes del Béisbol casero.