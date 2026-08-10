Real Estelí se mide a Alianza de El Salvador en la Copa Centroamericana

Los seguidores del Tren del Norte estarán disfrutando en el Estadio Independencia, del duelo que la tropa del Real Estelí esté sosteniendo ante su similar: Alianza de El Salvador.

El desafío es en el marco de la Copa Centroamericana 2026, donde además del Tren, también compite el equipo Caciques del Diriangén.

Estelí que hace 2 años fue finalista de la Copa Centroamericana, es el gran favorito para imponerse al equipo Alianza. El juego será a las 8 de la noche y se espera lleno total.

El otro team pinolero, Caciques del Diriangén, estarán saltando al terreno de juego el jueves próximo, cuando les toque medirse al conjunto Luis Ángel Firpo de El Salvador.

Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder en los Deportes, estará informando de estos dos encuentros en la voz de Miguelito Espinoza, enviado especial a cubrir los desafíos de la Copa Centroamericana.