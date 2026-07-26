Chontales y León definen el último boleto a segunda ronda del Pomares

En los juegos de comodines del Campeonato Nacional de Bèisbol Germán Pomares, este lunes León y Chontales se enfrentan por un boleto a la segunda ronda del torneo.

Este lunes, los Toros de Chontales reciben a los Leones de León en un duelo que definirá al clasificado número 11 a la segunda vuelta del Campeonato Germán Pomares

El partido clave será en el estadio Carlos Guerra Colindres, de Juigalpa a las diez de la mañana.

En la primera vuelta del torneo los Toros de Chontales vencieron en la serie particular 3-1 a León y ante su afición esperan asegurar su clasificación.

En el otro partido de comodines también a las 10 de mañana juega ante Siuna, Nueva Segovia ante los Mineros del Caribe.

El ganador de ese partido enfrentará el miércoles al perdedor del juego entre Toros de Chontales y León.

Dantos, Granada, Rivas, Bóer, Matagalpa, Caribe Sur, Chinandega, Estelí, San Fernando y Carazo son los 10 equipos que esperan ya en la siguiente etapa