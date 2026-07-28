Nueva Segovia elimina a las Minas y se juega la vida ante León en el Pomares

Los Guerreros de Nueva Segovia vencieron 3-2 a los Mineros del Caribe, que se fueron eliminados del campeonato nacional de béisbol Germán Pomares, la tarde de este martes en Managua.

Por Nueva Segovia el lanzador ganador fue Quester Hernández, mientras por las Minas el lanzador derrotado fue Álvaro Amador.

El bateador del partido fue Harold Ruiz, conectando cuadrangular e impulsando dos de las tres carreras de Nueva Segovia.

Este miércoles a las once de la mañana en el estadio de béisbol Soberanía se enfrentan Nueva Segovia ante León, el ganador avanza a la segunda ronda del torneo, mientras el derrotado queda eliminado.

Dantos, Granada, Rivas, Bóer, Matagalpa, C