Rivas impone su dominio ante Chinandega en la Profesional

En el único partido de la jornada en la Profesional de Béisbol, los Gigantes de Rivas vencieron 7-2 a los Tigres de Chinandega, la noche de este viernes.

Tiago Da Silva, por Rivas se apuntó la victoria, mientras por Chinandega perdió Porfirio López.

En la jornada de este sábado Tu Nueva Radio Ya, transmitirá el partido entre Boér y León, en Masaya a las dos de la tarde.



El otro juego será entre Rivas y los Tigres de Chinandega, en Rivas, a las dos de la tarde.



El próximo domingo en León será el partido de las Estrellas entre peloteros nacionales y extranjeros, a las once de la mañana y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.



El lanzador abridor de ese juego por los jugadores nacionales será Leonardo Crawford y por los Extranjeros Stephen Still.