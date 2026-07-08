Inter Miami pone en la mira a Vozinha tras Mundial 2026

Las actuaciones del portero Vozinha con la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026 no pasaron desapercibidas. El experimentado arquero, de 40 años y actualmente sin equipo, estaría en el radar del Inter Miami, club en el que milita Lionel Messi.

Vozinha, portero de Cabo Verde, podría ser compañero de Messi en el Inter de Miami

El interés de la franquicia de la MLS es real, aunque las conversaciones apenas se encuentran en una etapa inicial y todavía no existe un acuerdo entre las partes.

Vozinha sobresalió desde el debut de Cabo Verde al mantener su arco en cero frente a España en un histórico empate.

Posteriormente volvió a ser protagonista en los encuentros contra Uruguay y Arabia Saudita, consolidándose como una de las figuras del equipo africano.

Si las negociaciones avanzan, el arquero caboverdiano compartiría vestuario con Lionel Messi, al que enfrentó en el Mundial, en uno de los clubes con mayor proyección mediática del fútbol estadounidense.