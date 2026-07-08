Wyman Timson y Cristhyan Altamirano son los jugadores de la semana en el Pomares

El jardinero de los Cañoneros de Madriz, Wyman Timson, fue elegido el bateador más destacado del fin de semana 17 del Campeonato de Béisbol Germán Pomares Ordóñez 2026.

Wyman Timpson, bateador de la semana.

Timson tuvo una espectacular jornada al batear ocho hits en doce turnos, para un promedio de 667. Además, conectó dos cuadrangulares, impulsó cinco carreras y fue pieza clave en la ofensiva de su equipo.

Por su parte su compañero de equipo Cristhyam Altamirano fue reconocido como el Lanzador Más Destacado del fin de semana.

Cristian Altamirano es nombrado lanzador de la semana.

El derecho trabajó siete episodios de gran calidad, permitió apenas un imparable, recetó seis ponches y no admitió carreras, cerrando la jornada con una efectividad de 0.00 enfrentando a los productores de Boaco.

