España elimina a Portugal de Cristiano Ronaldo

La selección de Portugal quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026 tras caer 1-0 ante España en un intenso duelo de octavos de final, que significó el último partido de Cristiano Ronaldo en la competición.

España celebra la victoria sobre Portugal

Cuando todo apuntaba que el partido iba al tiempo extra, Mikel Merino apareció al minuto 90+1 para marcar el gol del triunfo y darle a la selección española el boleto a los cuartos de final.

Con la derrota, los lusos se despiden del torneo y España continúa su camino rumbo al título.

El astro portugués se convirtió en el primer futbolista en disputar seis ediciones del Mundial, al participar en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, un logro sin precedentes en la historia del torneo.

Cristiano cerró su trayectoria con 11 goles en Copas del Mundo y mantiene un récord que nadie más ha conseguido, anotar en cinco Mundiales consecutivos, desde Alemania 2006.