Nicolás Castillo defiende título OMB en Managua

El próximo viernes 24 de julio, el prospecto del boxeo nicaragüense Nicolás Castillo, defenderá su título Fedecentro de las 175 libras, de la Organización Mundial de Boxeo en el Club Terraza, de Managua.

El boxeador nicaragüense Nicolás Castillo

Con récord de nueve victorias, por una derrota, Castillo se enfrentará al venezolano Gregorio Marcano, que suma en su carrera 21 victorias, por 22 derrotas.

En la pelea semiestelar el capitalino Jeffreey González, de 4 triunfos, por 7 derrotas se enfrenta al también venezolano José Yanez, que tiene 10 victorias por 7 derrotas.

La cartelera es organizada por Güegüense Box y tendrá un total de 10 combates entre boxeadores nacionales y extranjeros.