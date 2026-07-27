Real Estelí, favorito del DT de Motagua para Copa Centroamericana

Este martes arranca la cuarta edición de la Copa Centroamericana de Concacaf y el español director técnico del Motagua, Javier López, coloca entre sus favoritos para el título al Real Estelí de Nicaragua.

Javier López, Director Técnico del Motagua

El técnico español colocó entre los principales favoritos a clubes como Saprissa, Herediano y al actual tricampeon del torneo centroamericano Alajuelense de Costa Rica, Municipal de Guatemala, Olimpia y Marathón de Honduras y el Real Estelí (dos veces sub campeón del torneo) de Nicaragua.

«Si no te ponen como candidato, te tienes que poner tú, por lo que haces en el terreno de juego y por la ilusión y la ambición que debes tener en este torneo, por eso nosotros (Motagua) también somos candidatos el título», afirmó el español.

Real Estelí llegó a la final en las dos primeras ediciones, perdiendo ante la Liga Deportiva Alajuelense (en ambas ediciones) de Costa Rica.

Los nicas quedaron en esta edición en el grupo con Antigua de Guatemala, Alianza de El Salvador, Herediano de Costa Rica y Marathon de Honduras.

El debut de los norteños será el martes 4 de agosto en el estadio Pensativo en Antigua, Guatemala.