Real Estelí debuta ante Antigua y Diriangén recibe al tri-campeón de la Copa C.A.

Este martes desde las 8 pm, Real Estelí y Caciques del Diriangén, estarán teniendo actividad en la cuarta edición de la Copa Centroamericana de futbol.

Los norteños debutaran en esta edición ante Antigua en Guatemala, el equipo viajo el pasado domingo y entrenaron este lunes en suelo guatemalteco. Los estelianos han sido dos veces sub campeones, de las tres primeras ediciones del torneo centroamericano y Antigua viene de perder (1-2) en El Salvador ante Alianza F.C. El resto del grupo lo conforman Herediano de Costa Rica y Marathon de Honduras.

Por su parte los Caciques derrotaron 3-0 en el primer desafió a Plaza Amador de Panamá, jugándose en Managua y este martes reciben 8pm al tricampeón de la Copa Centroamericana, Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Los ticos vienen de vencer en casa a Xelaju (1-0) de Guatemala. Completa el grupo Luis Ángel Firpo de El Salvador.

El Real Estelí jugara en casa, en el estadio Independencia de la ciudad de Estelí ante Alianza de El Salvador el martes 11 de agosto, el 18 del mismo mes esperan a Herediano de Costa Rica y cierran la fase de grupos en Honduras ante Marathon el próximo 26 de agosto.

Por su parte los Caciques visitan El Salvador el 13 de agosto para enfrentarse a Luis Ángel Firpo y viajan el 18 del mismo mes a Guatemala para chocar ante Xelaju.