Diriangén debuta en Managua ante Plaza Amador en la Copa Centroamericana

Este martes inicia la actividad de la Copa Centroamericana 2026, y Los Caciques del Diriangén serán protagonistas al enfrentar al Plaza Amador de Panamá a las 8:00 de la noche en el Estadio Nacional de Fútbol en Managua.

Diriangén recibe al Plaza Amador de Panamá en el inicio de la Copa Centroamericana

El conjunto diriambino integra el Grupo A, junto al Firpo de El Salvador, Xelajú de Guatemala, Plaza Amador y la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, en un sector considerado de alta competencia.

El otro equipo nicaragüense participante en el torneo es Real Estelí, que forma parte del grupo B, junto al Alianza, Antigua, Marathón y Herediano.

Los norteños debutan el próximo martes 4 de agosto ante el Antigua de Guatemala, en el Estadio Pensativo, de Guatemala.

