Real Estelí arranca con seis puntos en la Copa Centroamericana

El Real Estelí FC derrotó este martes 3-1 al Alianza Fútbol Club y consiguió su segunda victoria en igual número de partidos en la Copa Centroamericana 2026.

Los goles de Aranda al minuto 4, Casado al 29’ y Gutiérrez al 89’ sellaron el triunfo del conjunto norteño, que volvió a demostrar su fortaleza y contundencia en el torneo regional.

Con este resultado, el Real Estelí alcanza seis puntos de seis posibles, manteniéndose en la pelea por avanzar a la siguiente ronda y consolidándose como uno de los equipos protagonistas de la competición.