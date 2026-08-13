Tigres-Dantos y Bóer-Granada las mejores series del fin de semana en el Pomares

Por Miguelito Espinoza
13

Este sábado se jugará la segunda jornada de la segunda vuelta del campeonato nacional de béisbol German Pomares-2026, donde los actuales campeones nacionales Dantos, estarán chocando ante los Tigres de Chinandega y los Indios del Bóer ante los Tiburones de Granada.

La jornada de este sábado se jugará de la siguiente manera (Juegos sencillos de 9 innings):

  • En Chichigalpa, 1:00 pm, los Tigres Chinandega vs Dantos.
  • En Bluefields, 2:00 pm, Costa Caribe Sur vs Chontales
  • En Matagalpa, 2:00 pm, Matagalpa vs Cafeteros de Carazo
  • En Granada, 2:00 pm, Tiburones con Keny Cruz Granada vs Indios del Bóer y el zurdo Dilmer Mejía.
  • En Ocotal, 2:00 pm, Nueva Segovia vs Masaya
  • En Rivas, 2:00 pm, Frete Sur-Rivas con Francisco Robleto vs Estelí y Esteban Pérez.

La tabla de posiciones en el arranque de la segunda ronda esta de la siguiente manera:

Indios del Bóer, Dantos, Frente Sur-Rivas, Costa Caribe Sur y Matagalpa 2-0 en ganados y perdidos, Tigres de Chinandega y Nueva Segovia 1-1, Carazo, Estelí, Toros de Chontales, Tiburones de Granada y Masaya 0-2.

Recordemos que clasifican a los cuartos de final, los ocho mejores equipos de la segunda ronda.

#Pomares