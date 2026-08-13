Tigres-Dantos y Bóer-Granada las mejores series del fin de semana en el Pomares

Este sábado se jugará la segunda jornada de la segunda vuelta del campeonato nacional de béisbol German Pomares-2026, donde los actuales campeones nacionales Dantos, estarán chocando ante los Tigres de Chinandega y los Indios del Bóer ante los Tiburones de Granada.

La jornada de este sábado se jugará de la siguiente manera (Juegos sencillos de 9 innings):

En Chichigalpa, 1:00 pm, los Tigres Chinandega vs Dantos.

En Bluefields, 2:00 pm, Costa Caribe Sur vs Chontales

En Matagalpa, 2:00 pm, Matagalpa vs Cafeteros de Carazo

En Granada, 2:00 pm, Tiburones con Keny Cruz Granada vs Indios del Bóer y el zurdo Dilmer Mejía.

En Ocotal, 2:00 pm, Nueva Segovia vs Masaya

En Rivas, 2:00 pm, Frete Sur-Rivas con Francisco Robleto vs Estelí y Esteban Pérez.

La tabla de posiciones en el arranque de la segunda ronda esta de la siguiente manera:

Indios del Bóer, Dantos, Frente Sur-Rivas, Costa Caribe Sur y Matagalpa 2-0 en ganados y perdidos, Tigres de Chinandega y Nueva Segovia 1-1, Carazo, Estelí, Toros de Chontales, Tiburones de Granada y Masaya 0-2.

Recordemos que clasifican a los cuartos de final, los ocho mejores equipos de la segunda ronda.