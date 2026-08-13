Bóer, Costa Sur, Matagalpa, Dantos y Rivas barrieron en arranque de segunda vuelta

Iniciamos la segunda ronda del torneo de béisbol German Pomares-2026 y cinco de las seis series terminaron por barrida, solamente los Tigres de Chinandega y Nueva Segovia terminaron dividiendo.

En la jornada de este miércoles, los Indios del Bóer derrotaron 6-4 a Masaya, gano en relevo Lester Medrano y perdió Álvaro Membreño, el salvamento fue para Sergio Umaña. A la ofensiva por los capitalinos Edgard Montiel de 2-2, con anotada, Álvaro Rubí de 4-2 y tres empujadas, Milkar Pérez 3-1. La serie finalizo 2-0 a favor de los Indios.

En Jinotepe, la Costa caribe Sur completo la barrida al vencer a Carazo 3-0, gano en relevo Juan Carlos Gaytán y salvo Mikel Hooker, perdió Miguel Suazo.

Por los costeños Gean Rigby 3-2, Andrew Budier 5-2, Darren Britton 5-2, Dennis Cassanova 2-1, Henry Burton 2-1 y Lochman Woods 3-1, con par de empujadas. La Costa anoto las tres carreras en la parte alta d ela novena entrada.

El Frente Sur-Rivas venció por nocaut en ocho entradas 11-1 a los Toros de Chontales, gano Pedro Torres con recorrido de seis entradas y solamente una carrera, perdió Larry Álvarez. Los mejores por los rivenses fueron; Freddy Miranda 3-3, con tres anotadas y dos empujadas, Luis Fernández 3-2, Santiago Jiménez 4-2, dos empujadas, Luis Montealto 5-2, par de dobles y dos anotadas.

Los Dantos también barrieron y vencieron en el segundo d ela serie 6-5 a Estelí, gano Carlos Berríos con labor de cinco entradas sin carrera, perdió Bryan Herrera. Los mejores de los capitalinos fueron; William Rayo 3-3 con doble y cuadrangular, dos anotadas y dos empujadas, Ofilio Castro 5-3, Bryan Ruiz 4-2

El equipo de Matagalpa derroto 4-3 a los Tiburones de Granada, para ganar los dos desafíos de la serie, gano en relevo Deyling López, salvo Néstor Castellón, abrió y perdió Roniel Raudes. Por Matagalpa se destacaron Johnny Trewin 4-2 y dos empujadas, José Saúl Orozco 5-2, Enmanuel Treminio 3-1, Elián Rayo 4-1.

Por su parte Nueva Segovia empato la serie (1-1) al derrotar 9-8 a los Tigres de Chinandega, gano Leyder Salcedo y salvamento para Donald Membreño, perdió en relevo Reynaldo Láinez. Los mejores por Nueva Segovia fueron Christian Marín 5-3, par de dobles y dos anotadas, Dwight Britton de 3-2, con anotada y empujada, Isaac Sánchez 3-2 y tres empujadas, Harold Ruiz 4-2 y tres empujadas.

La tabla de posiciones en el arranque de la segunda ronda esta de la siguiente manera:

Indios del Bóer, Dantos, Frente Sur-Rivas, Costa Caribe Sur y Matagalpa 2-0 en ganados y perdidos, Tigres de Chinandega y Nueva Segovia 1-1, Carazo, Estelí, Toros de Chontales, Tiburones de Granada y Masaya 0-2.