Colombia supera a Ghana y está en Octavos de final del Mundial

Colombia aseguró su boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo tras derrotar por la mínima 1-0 a Ghana en un intenso duelo disputado en Kansas City, la noche de este viernes.



El único tanto del encuentro fue obra de Jhon Arias, quien marcó en los primeros minutos y encaminó la clasificación del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo.



Con este triunfo, Colombia avanzó a los octavos de final, donde se enfrentará a Suiza el próximo 7 de julio en busca de un boleto a los cuartos de final.

El ganador de esa llave se medirá posteriormente al vencedor del duelo entre Argentina y Egipto.