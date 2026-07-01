Inglaterra sufre para avanzar a Octavos de Final

Inglaterra consiguió una victoria sufrida 2-1 frente a Cabo Verde en el Mundial 2026, en un partido disputado en Atlanta, para avanzar a los octavos de final del torneo.

Inglaterra vence a Cabo Verde

El conjunto africano sorprendió con un gol tempranero por medio de Brian Cipenga, sin embargo, la selección inglesa respondió en el segundo tiempo con dos goles de Harry Kane, en los minutos 75 y 86 para sellar la victoria.

En el partido, el inglés Harry Kane, llegó a 13 goles en su historia en la Copa del Mundo, superando las 12 anotaciones del brasileño Pelé en el torneo.

Este jueves continúan los dieciseisavos de final. A la una de la tarde, España enfrenta a Austria; a las cinco Portugal jugará contra Croacia y cierran la jornada a las 9 de la noche, Suiza ante Argelia.

Para el viernes a mediodía, Australia jugará contra Egipto; a las cuatro de la tarde Argentina enfrenta a Cabo Verde y Colombia jugará ante Ghana a las 7:30 de la noche.

Dieciseisavos Finalizado Inglaterra Kane 🟨 1 · 🟥 0 2-1 RD del Congo Cipenga 🟨 1 · 🟥 0 Finalizado Mercedes-Benz Stadium Momentos clave 7' Gol RD del Congo · Cipenga 19' Tarjeta amarilla Inglaterra · Bellingham 28' Tarjeta amarilla RD del Congo · Sadiki 75, 86' Gol Inglaterra · Kane



