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Inglaterra sufre para avanzar a Octavos de Final

Por José Luis García
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Inglaterra consiguió una victoria sufrida 2-1 frente a Cabo Verde en el Mundial 2026, en un partido disputado en Atlanta, para avanzar a los octavos de final del torneo.

Inglaterra vence a Cabo Verde
Inglaterra vence a Cabo Verde

El conjunto africano sorprendió con un gol tempranero por medio de Brian Cipenga, sin embargo, la selección inglesa respondió en el segundo tiempo con dos goles de Harry Kane, en los minutos 75 y 86 para sellar la victoria.

En el partido, el inglés Harry Kane, llegó a 13 goles en su historia en la Copa del Mundo, superando las 12 anotaciones del brasileño Pelé en el torneo.

Este jueves continúan los dieciseisavos de final. A la una de la tarde, España enfrenta a Austria; a las cinco Portugal jugará contra Croacia y cierran la jornada a las 9 de la noche, Suiza ante Argelia.

Para el viernes a mediodía, Australia jugará contra Egipto; a las cuatro de la tarde Argentina enfrenta a Cabo Verde y Colombia jugará ante Ghana a las 7:30 de la noche.

DieciseisavosFinalizado
Inglaterra
Kane75', 86'
🟨 1 · 🟥 0
2-1
RD del Congo
Cipenga7'
🟨 1 · 🟥 0
FinalizadoMercedes-Benz Stadium

Momentos clave

7'
Gol
RD del Congo · Cipenga
19'
Tarjeta amarilla
Inglaterra · Bellingham
28'
Tarjeta amarilla
RD del Congo · Sadiki
75, 86'
Gol
Inglaterra · Kane


#Mundial 2026