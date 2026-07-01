Canadá y Marruecos inician los Octavos de Final de la Copa del Mundo
La ronda de octavos de final de la Copa del Mundo inicia este sábado a las 11 de la mañana con el juego entre Canadá, representante de la CONCACAF, ante el campeón de la confederación africana, Marruecos.
La jornada continua el sábado con el enfrentamiento entre Francia y la selección de Paraguay programado para las tres de la tarde, ambos encuentros en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.
Para el domingo los partidos inician a las dos de la tarde con Noruega midiendo fuerzas ante Brasil. En la historia estas dos selecciones se han enfrenado dos veces, con una victoria para Noruega y un empate.
Por su parte la selección de México recibe en su estadio nacional al equipo de Inglaterra, a las seis de la tarde.
México e Inglaterra se han enfrentado en 9 ocasiones en la historia, con un claro dominio y 6 victorias para Inglaterra, 2 para México y 1 empate.