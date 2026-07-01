Canadá y Marruecos inician los Octavos de Final de la Copa del Mundo

La ronda de octavos de final de la Copa del Mundo inicia este sábado a las 11 de la mañana con el juego entre Canadá, representante de la CONCACAF, ante el campeón de la confederación africana, Marruecos.

Canadá vs Marruecos: El gran partido

La jornada continua el sábado con el enfrentamiento entre Francia y la selección de Paraguay programado para las tres de la tarde, ambos encuentros en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

Para el domingo los partidos inician a las dos de la tarde con Noruega midiendo fuerzas ante Brasil. En la historia estas dos selecciones se han enfrenado dos veces, con una victoria para Noruega y un empate.

Por su parte la selección de México recibe en su estadio nacional al equipo de Inglaterra, a las seis de la tarde.

México e Inglaterra se han enfrentado en 9 ocasiones en la historia, con un claro dominio y 6 victorias para Inglaterra, 2 para México y 1 empate.