Rafael Lacayo clasifica a final y termina quinto en tiro en Santo Domingo

Por José Luis García
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El nicaragüense Rafael Lacayo Paladino volvió a destacar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al clasificarse a la final de Pistola de Aire 10 Metros y terminar en la quinta posición con marcas de nivel continental.

Rafael Lacayo brilla con quinto lugar en tiro
Rafael Lacayo brilla con quinto lugar en tiro

En las eliminatorias sumó 563 puntos, quinto mejor entre 31 tiradores, y en la final cerró con 171.6, manteniéndose en ese lugar.

Sus series fueron consistentes: 92, 95, 96, 93, 92 y 95, resultados que lo perfilan como candidato firme para los Juegos Panamericanos 2027.

Lacayo superó a representantes de potencias como Cuba, México, Puerto Rico y Venezuela, confirmando su crecimiento en la disciplina.

En la rama femenina, Mayssa López Pavón finalizó en el puesto 23 de 27 competidoras, con 519 puntos, superando a rivales de Dominicana, Trinidad y El Salvador.

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