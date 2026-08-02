Rafael Lacayo clasifica a final y termina quinto en tiro en Santo Domingo

El nicaragüense Rafael Lacayo Paladino volvió a destacar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al clasificarse a la final de Pistola de Aire 10 Metros y terminar en la quinta posición con marcas de nivel continental.

Rafael Lacayo brilla con quinto lugar en tiro

En las eliminatorias sumó 563 puntos, quinto mejor entre 31 tiradores, y en la final cerró con 171.6, manteniéndose en ese lugar.

Sus series fueron consistentes: 92, 95, 96, 93, 92 y 95, resultados que lo perfilan como candidato firme para los Juegos Panamericanos 2027.

Lacayo superó a representantes de potencias como Cuba, México, Puerto Rico y Venezuela, confirmando su crecimiento en la disciplina.

En la rama femenina, Mayssa López Pavón finalizó en el puesto 23 de 27 competidoras, con 519 puntos, superando a rivales de Dominicana, Trinidad y El Salvador.