Leyla Bravo cae 5-0 y se despide del boxeo en Santo Domingo 2026



La nicaragüense Leyla Bravo se despidió de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras perder 5-0 ante Katherin Bera, en un combate de cuartos de final de la categoría de boxeo femenino

Leyla Bravo

El duelo fue intenso y violento, al punto de exigir al máximo al referee Josemar Da Costa.

Los cinco jueces coincidieron en sus tarjetas con un claro 30-27, reflejando la superioridad de la rival.

Pese a la derrota, Bravo recibió el reconocimiento del público por su entrega y valentía en el ring.