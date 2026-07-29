Rubén Mora y Jefferson Cascante lideran grupo y van a cuartos en Santo Domingo 2026

La dupla nicaragüense integrada por Rubén Mora y Jefferson Cascante se impuso sin problemas 2-0 (21-18, 21-15) ante los puertorriqueños Daniel Rivera y William Figueroa, lo que les permite asegurar el liderato del Grupo C en el voleibol playa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe – Santo Domingo 2026.

Rubén Mora y Jefferson Cascante

Con este resultado, Mora y Cascante avanzan con confianza hacia la ronda de cuartos de final.

Su próximo desafío será frente a la selección de República Dominicana, este jueves, en un duelo que promete intensidad y que definirá a uno de los finalistas del torneo

