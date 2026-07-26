Aldo Blanco gana bronce y da a Nicaragua su primera medalla en Santo Domingo

El atleta de taekwondo de Nicaragua, Aldo Blanco, ganó para nuestro país su primera medalla de Bronce, en los actuales juegos centroamericanos y del Caribe, en Santo Domingo República Dominicana.

Aldo Blanco conquista primera medalla para Nicaragua en Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2016

El atleta pinolero aseguró un lugar en el podio tras imponerse al haitiano Matthew Jean Baptiste en el combate por el tercer lugar de la categoría -63 kilogramos,

De los 148 atletas que nos representan esta es la primera medalla ganada por la delegación.