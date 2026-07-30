Danilo y Keny, los dos primeros abridores de Nicaragua ante Colombia y Panamá

Por Miguelito Espinoza
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El debut de la selección de béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe-2026, será ante Colombia, posteriormente el rival será Panamá y ya han sido anunciados Danilo Bermúdez y Keny Cruz.

Para este viernes ante los colombianos (11:30 am hora nica) el abridor será el zurdo rivense Danilo Bermúdez, quien en el torneo German Pomares tiene los siguientes números: 6-2 en ganados y perdidos, su efectividad es espectacular, 0.92, permite 8 carreras limpias en 58 entradas de labor, permite 47 imparables, poncha a 50 y regala solamente 12 bases por bolas.

Para el segundo juego ante Panamá (11:30 am hora nica) el abridor será el granadino Keny Cruz, quien en el torneo presenta balance de 11-1 en ganados y perdidos, su efectividad de 1.66 en 101 inning de labor, además poncha a 96 y regala 33 bases por bolas, permite 82 imparables y los contrarios le batean 223 puntos

Para el tercer desafío el rival será México a las 3pm hora nica, hasta el momento el manager Sandor Guido no ha nombrado abridor para este desafío.

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