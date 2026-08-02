La Selección Femenina de Baloncesto de Nicaragua cerró su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una victoria 59-38 sobre Trinidad y Tobago, este domingo.

Selección de baloncesto femenino vence a Trinidad y Tobago

El encuentro definía las posiciones 7 y 8 del ranking del torneo, y las pinoleras lograron imponerse con solidez en todos los cuartos: 14-5, 17-13, 14-9 y 14-11.

La ofensiva estuvo liderada por Beyran González, quien anotó 14 puntos, mientras que Laisha Romero y Grisell Guillén destacaron en la pintura con 11 y 10 rebotes, respectivamente.

Con este resultado, Nicaragua concluye el certamen con una victoria y cuatro derrotas.