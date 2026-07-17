Los precios para asistir a la final del Mundial 2026 han alcanzado cifras inéditas, en los portales de reventa norteamericanos.

Los boletos más accesibles rondan los 7.000 dólares, mientras que los más exclusivos llegan hasta los 39.000, reflejando la enorme demanda por presenciar el duelo entre Argentina y España en Nueva Jersey.

En la página oficial de la FIFA, las entradas normales ya están agotadas, solo quedan disponibles las denominadas entradas de hospitality, que incluyen asientos premium, acceso a zonas reservadas, comida, bebida y la mejor visibilidad del estadio.

Estos paquetes oscilan entre 15.000 y 17.000 dólares en sus versiones más básicas, y alcanzan hasta 57.000 dólares en la opción más lujosa.

La disparada de precios confirma que la final del Mundial 2026 no solo será un acontecimiento deportivo, sino también un espectáculo de élite, reservado para quienes puedan afrontar cifras astronómicas.