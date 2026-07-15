Argentina remonta a Inglaterra en Atlanta y clasifica a la final del Mundial 2026

Argentina selló su clasificación a la gran final de la Copa del Mundo 2026 tras derrotar y remontar 2-1 a Inglaterra en una intensa semifinal disputada en Atlanta, la tarde de este miércoles.

Argentina avanza a la Final de la Copa Mundial remontando ante Inglaterra

La Albiceleste reaccionó en el tramo decisivo del encuentro para darle vuelta al marcador y mantener vivo el sueño de defender el título mundial.

La gran figura del compromiso fue Lionel Messi, quien volvió a demostrar su calidad al convertirse en el conductor del ataque argentino.

El capitán albiceleste participó de manera decisiva al asistir en los dos goles de su selección anotados por Enzo Fernández en el minuto 85 y Lautaro Martínez en el minuto 90+2.

Con este resultado, Argentina disputará la final del Mundial frente a España, en un duelo que enfrentará a los dos mejores equipos del torneo y definirá al nuevo campeón del mundo el próximo 19 de julio, a la una de la tarde en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.