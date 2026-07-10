Jorge Jesús asume Portugal y mantiene abierta la puerta a Cristiano Ronaldo

La Federación Portuguesa de Fútbol anunció este viernes la contratación de Jorge Jesús como nuevo seleccionador nacional, en sustitución de Roberto Martínez, quien dejó el cargo tras la eliminación de Portugal frente España en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Jorge Jesús toma las riendas de Portugal y mantiene abierta la puerta para Cristiano Ronaldo

El experimentado entrenador de 71 años firmó contrato hasta el Mundial de 2030 y tendrá como principales desafíos la UEFA Nations League, la Eurocopa 2028 y la próxima Copa del Mundo.

Durante su presentación, Jorge Jesús dejó claro que Cristiano Ronaldo continúa siendo parte importante del proyecto deportivo.

El técnico afirmó que el capitán portugués «nunca será un problema para Portugal» y destacó la excelente relación que ambos construyeron durante su etapa en el Al Nassr.

Además, señaló que mientras el delantero mantenga un buen nivel físico y futbolístico, seguirá siendo considerado para la selección.

Aunque Cristiano Ronaldo, de 41 años, no ha confirmado cuándo pondrá fin a su carrera internacional, las declaraciones de Jorge Jesús refuerzan la posibilidad de que el máximo goleador histórico de Portugal continúe vistiendo la camiseta de su país

