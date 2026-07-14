Jugador colombiano es amenazado de muerte tras eliminación de su equipo en el Mundial

El delantero colombiano Jáminton Campaz permanece bajo resguardo y no regresó con la delegación de la selección tras recibir múltiples amenazas de muerte en redes sociales, luego de la eliminación de Colombia frente a Suiza en los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

El delantero colombiano Jáminton Campaz

El atacante fue blanco de las amenazas después de desperdiciar una clara oportunidad de gol durante el tiempo extra, en un encuentro que terminó 0-0 y se definió con victoria suiza por 4-3 en la tanda de penales.

Campaz, de 26 años y actual futbolista de Rosario Central de Argentina, ha recibido el respaldo de sus compañeros, del cuerpo técnico y de la Federación Colombiana de Fútbol, organismo que condenó enérgicamente las amenazas dirigidas contra el jugador y su familia

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Campaz expresó su profundo dolor por la eliminación, aseguró que siempre entregó el máximo esfuerzo defendiendo la camiseta de Colombia y agradeció el apoyo de los aficionados que le han mostrado solidaridad en estos difíciles momentos.