España derrota 2-0 a Francia y va a la final del Mundial 2026

España se convirtió en la primera finalista de la Copa Mundial 2026 tras imponerse con autoridad 2-0 a Francia en la semifinal disputada este martes.

España manda a su casa a Francia y avanza a la Final de la Copa del Mundo

La selección dirigida por Luis de la Fuente volvió a demostrar su solidez colectiva y su efectividad para dejar en el camino a uno de los grandes favoritos al título.

Los goles de la selección de España fueron de Mikel Oyarzabal, al minuto 22 t Pedro Porro sentenció el encuentro al minuto 58.

Por Francia pasaron desapercibido las grandes estrellas «Kylian Mbappé, Desiré Doué, Ousmane Dembelé y Barcolá, pese a buscar las ocasiones no fueron capaces de convertir goles.

España alcanza su segunda final mundialista de la historia y mantiene vivo el sueño de conquistar su segundo título, luego del conseguido en Sudáfrica 2010.

Ahora, España espera al vencedor de la segunda semifinal entre Argentina e Inglaterra, duelo que definirá a su rival en la gran final del Mundial 2026.