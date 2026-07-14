La árbitra nicaragüense Tatiana Guzmán estará en la sala VAR en el juego Argentina vs Inglaterra

La árbitra nicaragüense Tatiana Guzmán continuará haciendo historia en la Copa Mundial, luego de ser designada por la FIFA para integrar la Sala VAR en la semifinal entre Argentina e Inglaterra, este miércoles.

Tatiana Guzmán

La designación representa un nuevo voto de confianza por parte de la FIFA, que vuelve a respaldar el trabajo de la nicaragüense en uno de los partidos más importantes del torneo, consolidándola como una de las oficiales de videoarbitraje de mayor prestigio en esta Copa del Mundo.

Una vez más, Nicaragua estará representada en el escenario más grande del fútbol mundial.

Este martes Nicaragua también tuvo presencia en la semifinal de Francia y España, con el árbitro asistente Henry Pupiro.