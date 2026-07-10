Panamá inicia fogueo para enfrentarse a Nicaragua en Juegos C.A.-Caribe 2026

La selección de béisbol de Panamá, rival de Nicaragua en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe a jugarse en República Dominicana, iniciara la próxima semana sus partidos de fogueo previo al torneo.

“Los partidos de preparación serán en la Academia Mariano Rivera, enfrentando al equipo U23 de los Vaqueros del Oeste. También se tiene contemplado foguearse ante la preselección nacional juvenil que jugará el Pre mundial de Santo Domingo, República Dominicana”, anuncio por medio de un comunicado la federación panameña de béisbol.

El equipo canalero continua los entrenamientos bajo el mando de Alberto Macré.

El grupo “A” quedo conformado por Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Curacao. El Grupo “B” lo encabeza México, Panamá, Colombia y Nicaragua.

La tropa nica que será dirigida por Sandor Guido, debutará el próximo 31 de julio ante Colombia a las 8am en el Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte.

El segundo partido será el primero de agosto ante Panamá a las 8am en el mismo escenario y finalizará la fase de grupo ante México el dos de agosto en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte (8am). Los tres primeros lugares de cada grupo avanzarán a la segunda ronda, donde se enfrentarán a los tres clasificados del oro grupo.