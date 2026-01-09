Pinolero Ronald Medrano clasifica a los charros de jalisco a las semifinales de la liga mexicana de béisbol

El capitalino Ronald Medrano fue protagonista en la clasificación de los Charros de Jalisco a semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico, luego de convertirse en el lanzador ganador del duelo que finalizó 4-2 sobre los Naranjeros de Hermosillo.

Medrano tuvo una sólida apertura de 5.2 entradas sin permitir carreras. Apenas permitió dos imparables y recetó tres ponches, para ser el jugador más valioso del partido.

La labor de Ronald Medrano cobró mayor relevancia al enfrentar una ofensiva con experiencia de Grandes Ligas, encabezada por Isaac Paredes, César Salazar y Harold Ramírez, a quienes neutralizó con autoridad.