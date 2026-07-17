FIFA entregará 50 millones de dólares al campeón del mundo

La final de la Copa del Mundo entre Argentina y España además de disputar la gloria en cuanto a fútbol también tendrá en juego un jugoso premio por parte de la FIFA, los organizadores del torneo.

‎El equipo ganador obtendrá 50 millones de dólares como premio por el título y, al sumar los incentivos garantizados por participación y preparación, se embolsará al menos 62.5 millones de dólares.

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‎El subcampeón del mundial recibirá 33 millones de dólares, aunque algunas fuentes señalan que la cifra podría ascender a 35 millones, dependiendo de los incentivos adicionales incluidos por la FIFA.

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‎Por su parte, la selección que finalice en el tercer lugar será premiada con 29 millones de dólares.

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‎Este incremento representa un importante aumento en comparación con la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde la campeona, Selección de Argentina, recibió un premio oficial de 42 millones de dólares por parte de la FIFA.