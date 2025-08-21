Panamá y Puerto Rico inauguran la Americup 2025

El torneo más importante del baloncesto continental la Americup 2025, inicia este viernes en el Polideportivo Alexis Argüello, escenario de primer nivel que tiene nuestro país.

El primer partido será a la 1:40 de la tarde entre las selecciones de Panamá y Puerto Rico; después a las 3:40 de la tarde, el segundo partido será entre Venezuela y Canadá.

A las 6:40 de la tarde la selección de baloncesto de Nicaragua se enfrenta al último campeón de la Americup, la selección de Argentina.

Para este compromiso y para todo el torneo la máxima figura del equipo pinolero será Norchad Omier, quien es el jugador más conocido en el plano internacional.

El último juego del día será un duelo de gigantes entre los Estados Unidos ante la selección de Uruguay.

Los jugadores a seguir en la Americup son el boricua José Alvarado, jugador de los Pelícanos de New Orleans en el baloncesto de la NBA.

Otro de los jugadores a seguir es Kyshawn George, de Canadá, es un alero de los Washington Wizards, joven promesa con gran versatilidad que también juega en la NBA.

Y Leonard Miller, también de Canadá y pertenece a los Minnesota Timberwolves.