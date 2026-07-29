Neymar confirma su retiro y cierra 130 partidos con Brasil

El legendario delantero Neymar Jr. confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la selección de Brasil, cerrando una trayectoria de 130 partidos con la Canarinha.

Neymar confirma su retiro de la selección de Brasil. Imagen ilustrativa

La decisión llega tras la eliminación en el Mundial 2026, donde Brasil cayó en octavos de final frente a Noruega y su retiro fue confirmado por el propio jugador en las últimas horas.

Neymar pone punto final a una etapa de más de 16 años en el combinado brasileño, en la que se convirtió en el máximo goleador histórico del país con 80 tantos, superando a figuras como Pelé y Ronaldo.

Con Brasil, Neymar conquistó la Copa Confederaciones, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2011, torneo en el que además fue el máximo goleador.

Aunque no logró conquistar una Copa del Mundo ni una Copa América, el atacante se despide como una de las grandes leyendas de la selección brasileña.

