Nicaragua Sub-20 cae 99-84 ante Belice en su debut en Dominicana

La Selección Sub-20 de baloncesto de Nicaragua cayó 99-84 ante Belice en su debut en el torneo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en la República Dominicana, la mañana de este domingo.

David Watson

El conjunto nacional mostró intensidad ofensiva, destacando la actuación de David Watson con 22 puntos y Joost West con 18 unidades, aunque no logró frenar el ritmo impuesto por los beliceños.

El próximo partido será el martes a las 10:30 am contra Guatemala.