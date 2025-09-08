type here...
Omar Vizquel, nuevo manager de los Gigantes de Rivas

Por José García
La Franquicia de los Gigantes de Rivas, presentará este martes al legendario ex pelotero venezolano Omar Vizquel, como su nuevo managers para la temporada del béisbol profesional en nuestro país.

La presentación se realizará a las 10 de la mañana en un hotel capitalino y los detalles los conocerá en Tu Nueva Radio Ya.

Omar Vizquel, nació en Caracas en 1967, es considerado uno de los mejores defensores campocorto, debutó en Grandes Ligas en 1989 con los Seattle Mariners y jugó durante 23 temporadas, en equipos como los Cleveland, San Francisco, Texas Rangers, Chicago White Sox y Toronto Blue Jays.

Apodado “Manos de Seda”, Vizquel ganó 11 Guantes de Oro y fue seleccionado tres veces al Juego de Estrellas.

La presencia de Omar Vizquel en la Liga de Béisbol Profesional de Nicaragua es sinónimo de un gran trabajo por los Gigantes de Rivas.

