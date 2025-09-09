Omar Vizquel es presentado como Managers de los Gigantes de Rivas

Los Gigantes de Rivas, presentaron oficialmente la mañana de este martes, al ex jugador de Grandes Ligas, Omar Vizquel, como su nuevo managers para la temporada 2025-26, en la Liga nicaragüense de béisbol profesional.



«Yo soy una persona ganadora, así que me entregaré al máximo para llevar a los Gigantes de Rivas al máximo, se que esta es una franquicia de mucho éxito y eso me motiva siempre», dijo Vizquel en sus primeras palabras como managers de los Gigantes.



En la ceremonia de presentación el Presidente de los Gigantes de Rivas, Licenciado Mauricio Marenco, entregó a Omar Vizquel, la gorra oficial del equipo y la camiseta que lleva el número 13 en su espalda.



«Yo seré un puente importante, cuando en Venezuela se dieron cuenta que seria el manager de Rivas, mucha gente me escribió para decirme que los trajera a jugar a Nicaragua, hay mucho entusiasmo y claro que traeremos peloteros», dijo el jugador ganador de once guantes de oro.



Los Gigantes de Rivas, tendrán un staff de lujo para la siguiente edición del béisbol profesional, el Licenciado Mauricio Marenco, también expresó que dos ex jugadores de Grandes Ligas, serán parte del cuerpo técnico de los Gigantes.



Omar Vizquel, es uno de los tres jugadores latinos con más dd 10 guantes de oro en las Grandes Ligas, es sinónimo de éxito como campo corto y su presencia en el béisbol profesional de nuestro país incrementa el nivel de la Liga.