Omar Cisneros será manager de Matagalpa en el Pomares

Los Indígenas de Matagalpa hicieron oficial la contratación del experimentado manager Omar Cisneros para la temporada 2026, del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares.

El anuncio lo hicieron mediante redes sociales con una fotografía de Omar, más el texto de Bienvenido.

Omar Cisneros en el pasado dirigió a los Indígenas de Matagalpa, en los años 2006 y 2008, en esas temporadas fue campeón del béisbol de la primera división.

El campeonato nacional de béisbol Germán Pomares, iniciará el 28 de febrero del próximo año y tendrá la participación de 20 equipos.