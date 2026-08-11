El Bóer doblega al San Fernando en la segunda ronda del Pomares

Los Indios del Bóer doblegaron con sufrimiento incluido 5-3 a las Fieras del San Fernando, en Tipitapa, en el inicio de la segunda ronda del Pomares, la noche de este martes.

La figura del Bóer fue Álvaro Amador, lanzando siete entradas, de seis ponches, solo dos hits y dos bases por bolas.

Una vez que salió Amador del montículo, Sergio Umaña casi la encaba, permitiendo tres carreras en una entrada y un tercio; finalmente el partido lo cerró Lesther Medrano ponchando a Juan Diego Montes, con las bases llenas.

Por el San Fernando perdió Kevin Torres, con labor de 4.2 entradas de cuatro carreras limpias.

La serie entre Bóer y San Federación continua este miércoles en Masaya a las cinco de la tarde y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

En otros partidos Rivas venció 12-5 a los Toros de Chontales; ganó el juego Carlos Gazo y perdió Ángel Canales.

Los Dantos vencieron por nocauts en siete entradas14-4 a Estelí, ganó Milton Quintana por los Dantos y perdió Elvin García por Estelí.

Matagalpa con Stanling Orozco ganando se impuso 7-2 sobre Granada y Bryan Torres; Caribe Sur con Kenword Burton en la loma venció 4-0 a Carazo y Fidencio Flores.

Mientras Chinandega con Axel Zapata doblegó 5-3 a Nueva Segovia y Quester Hernández.

Este miércoles Caribe Sur se mide a Carazo en Jinotepe a las 12 del mediodía.

En Rivas, el Frente Sur se mide a Chontales; los Dantos reciben a Estelí; Chinandega recibe a Nueva Segovia y Matagalpa en casa juega contra Granada, todos los partidos a las cinco de la tarde.